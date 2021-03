Des victoires et une lutte qui a un impact énorme sur toute la société.

La première Journée du droit des femmes est instaurée en Russie en 1921, où le 8 mars devient un jour férié, à l'initiative de Lénine. Depuis un siècle, les femmes ont remporté une belle série de victoires, législatives ou symboliques.

En Belgique, il a fallu attendre 1958 pour que les femmes cessent d'être des enfants. 1976 pour que les femmes puissent ouvrir un compte en banque sans l'autorisation de leur mari et gérer leurs biens comme bon leur semble. 1973 pour voir la pilule commercialisée. Ou encore 2018 pour que la TVA passe de 21 à 6 % sur les produits menstruels, qui étaient alors considérés comme des produits de luxe et non de première nécessité.

Des victoires d'une société qui change, et qui doit encore changer.

