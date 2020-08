Les voyages ne sont désormais plus possibles dans plusieurs villes et régions d'Europe, indique le SPF Affaires étrangères, samedi, dans une mise à jour de ses recommandations aux voyageurs.

Pour rappel, les pays en zone verte représentent des destinations possibles sans restrictions pour les voyageurs belges. La zone orange concerne les endroits dans lesquels il est possible de se rendre sous conditions - que sont la présentation d'un test au coronavirus ou la mise en quarantaine à l'arrivée sur place. Quant aux régions en zone rouge, elles sont purement et simplement inaccessibles.

Le SPF Affaires étrangères interdit ainsi les déplacements à destination des régions bulgares de Severoiztochen et Yugozapaden; des circonscription, région et villes espagnoles de Navarre, Aragon, Barcelone et Lleida; des régions roumaines du Centre, Sud-est, Sud-Munténie et Sud-Ouest Olténie; du département français de la Mayenne; de la ville britannique de Leicester et de la Région lémanique de Suisse.

Les voyages sont par contre possibles sans restriction vers l'Allemagne, l'Autriche (sauf vers la Haute-Autriche et Vienne), la Bulgarie (sauf régions susmentionnées et d'autres en zone orange), la Croatie (sauf régions en zone orange), l'Espagne (sauf régions susmentionnées et d'autres en zone orange), la Finlande, la France (sauf région susmentionnée et d'autres en zone orange), la Grèce, la Hongrie, l'Italie, le Liechtenstein, la Pologne (sauf régions en zone orange), le Portugal (sauf régions susmentionnées et d'autres en zone orange ainsi que les zones spécifiques en confinement), la République tchèque (sauf régions susmentionnées en zone orange), le Royaume-Uni (sauf régions susmentionnées et d'autres en zone orange ainsi que les zones spécifiques en confinement), la Slovaquie et la Suisse (sauf région susmentionnée).

Chypre, le Danemark, l'Estonie, l'Irlande, l'Islande, la Lettonie, la Lituanie, le Luxembourg, Malte, la Norvège, les Pays-Bas, la Roumanie, la Slovénie, la Suède sont accessibles sous conditions et/ou sont sous vigilance accrue.

L'ensemble des recommandations de voyage peut être consulté sur la page d'accueil du site internet du SPF Affaires étrangères, à l'adresse https://diplomatie.belgium.be

Pour rappel, les pays en zone verte représentent des destinations possibles sans restrictions pour les voyageurs belges. La zone orange concerne les endroits dans lesquels il est possible de se rendre sous conditions - que sont la présentation d'un test au coronavirus ou la mise en quarantaine à l'arrivée sur place. Quant aux régions en zone rouge, elles sont purement et simplement inaccessibles.Le SPF Affaires étrangères interdit ainsi les déplacements à destination des régions bulgares de Severoiztochen et Yugozapaden; des circonscription, région et villes espagnoles de Navarre, Aragon, Barcelone et Lleida; des régions roumaines du Centre, Sud-est, Sud-Munténie et Sud-Ouest Olténie; du département français de la Mayenne; de la ville britannique de Leicester et de la Région lémanique de Suisse.Les voyages sont par contre possibles sans restriction vers l'Allemagne, l'Autriche (sauf vers la Haute-Autriche et Vienne), la Bulgarie (sauf régions susmentionnées et d'autres en zone orange), la Croatie (sauf régions en zone orange), l'Espagne (sauf régions susmentionnées et d'autres en zone orange), la Finlande, la France (sauf région susmentionnée et d'autres en zone orange), la Grèce, la Hongrie, l'Italie, le Liechtenstein, la Pologne (sauf régions en zone orange), le Portugal (sauf régions susmentionnées et d'autres en zone orange ainsi que les zones spécifiques en confinement), la République tchèque (sauf régions susmentionnées en zone orange), le Royaume-Uni (sauf régions susmentionnées et d'autres en zone orange ainsi que les zones spécifiques en confinement), la Slovaquie et la Suisse (sauf région susmentionnée).Chypre, le Danemark, l'Estonie, l'Irlande, l'Islande, la Lettonie, la Lituanie, le Luxembourg, Malte, la Norvège, les Pays-Bas, la Roumanie, la Slovénie, la Suède sont accessibles sous conditions et/ou sont sous vigilance accrue.L'ensemble des recommandations de voyage peut être consulté sur la page d'accueil du site internet du SPF Affaires étrangères, à l'adresse https://diplomatie.belgium.be