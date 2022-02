Les Affaires étrangères belges déconseillent samedi tout voyage vers l'ensemble du territoire ukrainien et recommandent vivement aux ressortissants belges présents en Ukraine de quitter le pays.

Les Affaires étrangères émettent des conseils pour tous les pays du monde et celui concernant l'Ukraine a été modifié samedi. Désormais, tout voyage vers le territoire ukrainien est "fortement déconseillé".

Les ressortissants se trouvant en Ukraine "et dont la présence n'est pas absolument nécessaire" sont priés de quitter le pays. Si ce n'est pas possible, les Affaires étrangères recommandent de s'inscrire sur le site "Travellers Online" et de s'adresser à l'ambassade belge à Kiev.

"Si la situation s'aggrave, une évacuation de l'Ukraine ne peut être garantie. Il est donc conseillé de quitter le pays tant que c'est encore possible", préviennent les Affaires étrangères, pointant que les moyens de communication pourront être sérieusement perturbés en cas de détérioration soudaine de la situation.

Cette modification de l'avis de voyage intervient alors que les tensions s'accentuent aux frontières entre l'Ukraine et la Russie, la première craignant une invasion de la seconde.

Les Pays-Bas conseillent à leur tour de quitter l'Ukraine

Les Pays-Bas conseillent à leur tour à leurs ressortissants de quitter l'Ukraine et déconseillent les voyages dans ce pays, a annoncé samedi le ministère des Affaires étrangères. "La situation sécuritaire était déjà préoccupante, et s'est encore détériorée ces derniers jours", a déclaré dans un communiqué le ministre des Affaires étrangères Wopke Hoekstra. "En concertation avec le divers alliés, je prends maintenant cette mesure et j'appelle tous les Néerlandais à quitter l'Ukraine", a-t-il ajouté dans un communiqué. La plupart du personnel de l'ambassade quittera également l'Ukraine, a indiqué le ministère. Il y aura une occupation minimale. "Les conseils aux voyageurs pour l'Ukraine sont passés au rouge aujourd'hui : cela signifie qu'il est trop dangereux de voyager dans le pays", a souligné le ministère Tous les voyages sont découragés et il est conseillé aux Néerlandais de partir tant que les vols commerciaux sont encore disponibles. Les ressortissants néerlandais qui sont encore en Ukraine sont appelés à s'inscrire auprès du service d'information de Affaires étrangères. L'ambassade néerlandaise a indiqué pouvoir fournir une assistance d'urgence telle que des visas et des laissez-passer.

La Russie continue de nier son intention d'envahir l'Ukraine, malgré le renforcement continu de son dispositif militaire à la frontière ukrainienne. Une guerre en Ukraine pourrait éclater "à tout moment", a averti vendredi Washington, qui a appelé ses ressortissants a quitter le pays. Plusieurs pays de l'UE, notamment l'Allemagne, l'Estonie et la Lituanie ont également donné consigne de quitter l'Ukraine. Tout comme La Grande-Bretagne, la Norvège, les États-Unis, l'Australie et la Nouvelle-Zélande .

