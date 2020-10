"Plus de raisons d'autoriser le fitness que de l'interdire"

La fermeture obligatoire des centres de fitness jusqu'au 19 novembre est incompréhensible, affirme samedi l'association professionnelle belge Fitness.be. Si elle "peut comprendre qu'il faille limiter les déplacements non indispensables", elle estime qu'il est "tout aussi important de renforcer la forme physique" et qu'il y a "plus de raisons d'autoriser le fitness que de l'interdire".