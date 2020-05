Plus de la moitié des visites effectuées en pharmacies sont liées au coronavirus, selon le dernier baromètre de la VUB réalisé auprès des officines belges. Celles-ci rencontrent par ailleurs des pénuries en matériel de protection.

Le baromètre est réalisé deux fois par mois. Le dernier sondage a été mené entre les 20 et 25 avril. Si le nombre de visites a légèrement baissé dans l'ensemble par rapport à une période normale, les pharmaciens sont en revanche consultés par téléphone trois fois plus souvent.

Les stocks de matériel de protection ne semblent en outre pas suffisants. Actuellement, 30% des pharmaciens indiquent ne pas être livrés en masques par les canaux traditionnels. Le fait que les supermarchés tentent désormais de s'en procurer n'aide pas.

Les gants de protection semblent avoir remplacé le gel hydroalcoolique dans les produits les plus recherchés. Seule une pharmacie sur trois en disposerait. Les thermomètres sans contact restent aussi une denrée rare puisque 4% des officines sont en mesure d'en proposer à leurs clients.

Le baromètre est réalisé deux fois par mois. Le dernier sondage a été mené entre les 20 et 25 avril. Si le nombre de visites a légèrement baissé dans l'ensemble par rapport à une période normale, les pharmaciens sont en revanche consultés par téléphone trois fois plus souvent. Les stocks de matériel de protection ne semblent en outre pas suffisants. Actuellement, 30% des pharmaciens indiquent ne pas être livrés en masques par les canaux traditionnels. Le fait que les supermarchés tentent désormais de s'en procurer n'aide pas. Les gants de protection semblent avoir remplacé le gel hydroalcoolique dans les produits les plus recherchés. Seule une pharmacie sur trois en disposerait. Les thermomètres sans contact restent aussi une denrée rare puisque 4% des officines sont en mesure d'en proposer à leurs clients.