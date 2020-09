Plus de la moitié des élèves et parents ne veulent pas du masque en classe

Plus de la moitié des élèves et parents sont contre l'obligation de porter un masque buccal en classe, selon la 19e édition de la grande enquête sur le coronavirus réalisée par des chercheurs de l'université d'Anvers et à laquelle 23.000 Belges ont participé. Le sondage montre également un recul de l'adhésion des Belges à la vaccination.