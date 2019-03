Plus de 2.500 personnes ont participé à la 3e Journée du motard

La 3e édition de la Journée du Motard, organisée ce dimanche en Wallonie par l'Agence wallonne pour la Sécurité routière en partenariat avec les fédérations sectorielles Fedemot et Febiac, a rassemblé plus de 2.500 motards sur les sites de Liège, Braine-le-Comte et Bastogne, soit 800 personnes de plus que l'an passé, ont indiqué les organisateurs de l'événement.