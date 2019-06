Plus de 18.000 utilisateurs pour le planificateur d'itinéraires "Smart Mobility Planner"

Depuis le lancement du planificateur d'itinéraire intermodal belge ("Smart Mobility Planner") pour le grand public il y a un mois, on compte déjà plus de 18.000 utilisateurs uniques, pour plus de 200.000 recherches d'itinéraires intermodaux, indique la SNCB samedi. "C'est un beau résultat, important dans l'objectif de récolter le plus grand nombre de retours possibles des voyageurs, ce qui est l'objectif de cette version beta qui sera encore testée jusqu'à la fin de l'année", indique l'opérateur ferroviaire public.