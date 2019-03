Plus de 10% des Belges confrontés à un comportement agressif au travail

Le comportement agressif peut constituer un risque pour la sécurité, le bien-être et la santé des travailleurs, indique l'IDEWE. D'après les résultats de l'étude, 1,3% des répondants ont précisé en être victimes au mois chaque semaine.

Les formes les plus fréquentes d'agressions sont les insultes ou offenses, les menaces avec violence physique et les agressions physiques. Ces comportements sont plus fréquents chez les hommes que chez les femmes. Dans près de la moitié des cas, il s'agit d'agressions commises par des personnes externes, telles que les clients, patients ou élèves.

La construction est par ailleurs le secteur le plus confronté à ces comportements agressifs (16,2%), devant celui des autorités (14,5%) et de l'industrie (13,4%). Les travailleurs du secteur des soins de santé et de l'enseignement sont eux davantage victimes de comportements agressifs externes.

Les victimes présentent un risque presque deux fois plus élevé de faire un burn-out de longue durée, ajoute l'IDEWE. Celui-ci conseille aux entreprises d'élaborer une politique en matière d'agression.

L'enquête a interrogé plus de 45.000 travailleurs belges entre 2016 et 2018.