Plus d'un million de divorcés en Belgique

Selon ces données, le nombre de divorcés ne progresse pas en Belgique: 45.365 personnes ont été enregistrées à l'état civil comme divorcées en 2017, contre 46.326 en 2016. Cette légère tendance à la baisse est constatée depuis quatre ans. Le nombre de nouveaux mariés demeure quant à lui très stable: 80.555 en 2016 et 80.249 en 2017. Au total, ils étaient 4.208.524 au 1er janvier, pour 5.284.431 célibataires. On compte par ailleurs 673.404 veuves et veufs.