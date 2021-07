Trois camps de mouvements de jeunesse ont été évacués depuis mardi soir sur le territoire de Rochefort, suite aux intempéries. Vu la situation sur le terrain, la bourgmestre de Rochefort, Corine Mullens, compte faire évacuer l'ensemble des camps présents sur le territoire rochefortois, soit près de cinquante.

Durant la nuit de mardi à mercredi, un camp d'une quarantaine de personnes a été évacué de Belvaux vers une salle de Wavreille.

"Ce mercredi matin, deux autres camps ont été évacués. Nous attendons un débordement de la Lesse dans les prochains jours et les champs qui ne sont pas près d'un cours d'eau ne suivent plus avec ce qu'il tombe comme eau par minute, ils vont devenir des lacs. J'ai chargé le Service Jeunesse de passer dans chaque camp pour faire comprendre qu'il est préférable de quitter les lieux. S'ils ne veulent pas, je solliciterai la Province pour qu'elle prenne un arrêté. A défaut, je le prendrai moi", a affirmé Corinne Mullens. Cela représente près de 50 camps de mouvements de jeunesse.

"On va mettre des salles de village à disposition. S'il le faut, on les réquisitionnera toutes en attendant que les parents viennent rechercher leurs enfants", a-t-elle ajouté.

