Plongée dans notre football amateur... où l'argent noir pullule (Enquête)

Jérôme (1) touche de l'argent grâce au foot depuis qu'il a 16 ans. Ayant évolué de nombreuses années dans les divisions nationales, il a aujourd'hui du mal à remettre en question ses 1 000 à 1 500 euros net par mois gagnés en tant que joueur amateur de D3. Pour lui, c'est le juste retour des choses : " C'est un investissement énorme de jouer au foot. Je dois souvent mettre ma famille de côté. " Mais Jérôme est aussi un citoyen qui s'intéresse à la chose publique : " Si je suis naturellement scandalisé par la dérive des élus, Publifin, la politique fiscale de la Belgique qui favorise les plus nantis..., je suis aussi très embêté de gagner de l'argent avec le foot et de ne pas contribuer à la caisse communautaire. " Il a donc accepté de témoigner pour Le Vif/L'Express, comme 36 autres personnes, sous couvert d'anonymat ou non, sur la réalité du terrain de foot amateur et de son ballon qui ne tourne pas toujours rond.

...