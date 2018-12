Pieter De Crem: "Je n'exclus pas que nous arrivions en affaires courantes la semaine prochaine"

Vu le ton employé ces derniers jours, "la N-VA semble être plus encline à avoir des élections anticipées, c'est aussi un peu le point de vue du PS, il y a donc une entente entre la N-VA et le PS", a-t-il ajouté. Les socialistes réfutent cette analyse en assurant qu'ils ne prendront pas l'initiative pour précipiter des élections anticipées et que la crise est de la responsabilité exclusive du MR et de la N-VA. "Je prévois une semaine houleuse", dit M. De Crem. "S'il n'y a pas d'élections anticipées, le gouvernement devra travailler dans une sorte de conférence diplomatique permanente".

Il assure que le Premier ministre Charles Michel avancera des propositions pour continuer à travailler. "Il y a encore beaucoup d'ouvrage sur le métier", souligne le ministre, citant le budget - qui a déjà été voté en commission mais doit encore l'être en plénière -, des mesures pour le pouvoir d'achat, les allocations, le tissu économique, etc.

Belga