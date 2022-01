Le ministre-président Pierre-Yves Jeholet (MR) a peu goûté les propos tenus par le coprésident d'Ecolo Jean-Marc Nollet vendredi matin sur La première (RTBF). "Je n'ai pas apprécié la sortie d'un président de parti ce matin", a-t-il indiqué dans une réaction à Belga à l'issue du comité de concertation qui s'est accordé sur l'instauration du baromètre corona.

"Ce qui est sur la table ne peut être satisfaisant à ce stade", avait expliqué le coprésident d'Ecolo. Les écologistes assuraient qu'ils n'étaient pas isolés sur cette question. Jeudi, le ministre-président de la Fédération Wallonie-Bruxelles avait adressé un courrier au Premier ministre dans lequel il énumérait les points qui posaient encore problème à son gouvernement, dont fait partie Ecolo, avait ajouté M. Nollet.

"Il ne s'agissait pas d'un courrier officiel, mais d'un document de travail", a réagi Pierre-Yves Jeholet. "Il y avait encore des points à discuter. Je n'aime pas que l'on instrumentalise ainsi un document de travail. Il y en a qui causent, il y en a qui travaillent."

Le ministre-président estime que ce baromètre est "équilibré, plus transparent et plus cohérent." Il a également souligné la proportionnalité établie pour le secteur culturel.

