Pierre Stassart (PS) démissionne de son poste d'échevin de la Ville de Liège, indique le collège communal de la Cité ardente vendredi dans un communiqué.

Le collège communal dit avoir "pris connaissance" du courrier adressé au bourgmestre de Liège dans lequel M. Stassart présente sa démission. Celle-ci sera soumise à l'approbation du conseil communal le 7 mars prochain.

Pierre Stassart a été condamné en décembre dernier par le tribunal correctionnel de Liège pour prise illégale d'intérêt au bénéfice de son ex-compagne à un an de prison avec sursis et une amende de 16.000 euros avec sursis pour la moitié de la somme. La justice lui reproche d'avoir, en 2016, fait modifier les procédures lors de l'engagement de sa compagne de l'époque à la Haute École de la Ville de Liège. Immédiatement après le jugement, M. Stassart a annoncé son intention d'interjeter appel.

M. Stassart était depuis toujours membre du collège communal mais avait été mis en retrait des instances de la Haute école de la Ville de Liège. Ses compétences de l'instruction publique et de la petite enfance avaient été transférées à l'échevin Jean-Pierre Hupkens.

Le collège communal dit avoir "pris connaissance" du courrier adressé au bourgmestre de Liège dans lequel M. Stassart présente sa démission. Celle-ci sera soumise à l'approbation du conseil communal le 7 mars prochain.Pierre Stassart a été condamné en décembre dernier par le tribunal correctionnel de Liège pour prise illégale d'intérêt au bénéfice de son ex-compagne à un an de prison avec sursis et une amende de 16.000 euros avec sursis pour la moitié de la somme. La justice lui reproche d'avoir, en 2016, fait modifier les procédures lors de l'engagement de sa compagne de l'époque à la Haute École de la Ville de Liège. Immédiatement après le jugement, M. Stassart a annoncé son intention d'interjeter appel.M. Stassart était depuis toujours membre du collège communal mais avait été mis en retrait des instances de la Haute école de la Ville de Liège. Ses compétences de l'instruction publique et de la petite enfance avaient été transférées à l'échevin Jean-Pierre Hupkens.