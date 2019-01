Pierre Kompany, le nom du père

"Tu viens, jeudi ? Il y aura la télévision japonaise ! " Pierre Kompany raccroche - " c'était Vincent ", glisse-t-il, bien que personne ne lui ait rien demandé. Sa collaboratrice parlementaire n'est plus là pour tenir son téléphone loin de sa sphère d'attention, alors il laisse la sonnerie l'interrompre régulièrement. Lorsqu'il ne se coupe pas lui-même pour aller saluer là un médecin sirotant un verre de rouge et qui a récemment surmonté un accident vasculaire, là un chauffeur de voitures de luxe venu s'accouder cinq minutes au comptoir avant de rejoindre une ambassade, là deux néerlandophones d'un âge certain qui l'ont vu la veille sur la VRT, là un passant qui le fait sortir de ce bistroquet de Ganshoren pour lui demander un service pour sa mère... Au Grand-Duc, aucun visage n'échappe à sa reconnaissance faciale. La grande table au fond à droite, c'est la sienne. Celle où il a pris l'habitude de donner des interviews ou de régler, par exemple, les détails de sa prestation de serment. " Une place pour lui. Il vient avec sa femme ? Non, lui, plutôt pour la retransmission en direct au CDH. " Les trois enfants, les six petits (bientôt sept), le reste de la famille, les amis, les journalistes... Trop de monde à caser dans un seul endroit. Pierre Kompany n'était pas le seul bourgmestre à lever la main gauche et à jurer fidélité au roi, le 29 novembre dernier, à Bruxelles. Mais il était le seul Noir. Le premier de Belgique. Le plus symbolique. Le plus observé.

...