La Russie figure parmi les premiers exportateurs de pétrole en Europe. Si la guerre en Ukraine perdure, l'augmentation du prix du carburant va s'accélérer. Les tarifs à la pompe atteignent déjà des records depuis samedi, à parfois plus de 1,9 euro le litre. Mais toutes les stations-service n'affichent pas les mêmes tarifs. Où faire le plein près de chez vous?

La guerre en Ukraine pourrait bien accélérer l'inflation sur le long terme et affecter le porte-monnaie des Belges, déjà impacté par la crise sanitaire. Et pour cause: l'Europe reste dépendante de la Russie en matière d'énergie. Pour l'importation du pétrole, notamment, et pour l'approvisionnement en gaz. Si la Belgique sera sans doute moins touchée par la hausse du prix du gaz que certains États voisins - notre pays n'importe que 6% de gaz russe - la hausse du prix du carburant ne l'épargnera pas. La Russie exporte en effet environ 10 millions de barils de pétrole brut par jour, dont près de 180 000 finissent en Belgique. Au total, 30% de la consommation de pétrole en Belgique vient de Russie.Depuis le début de la guerre en Ukraine, le prix du baril de brent a franchi jeudi dernier la barre des 100$, soit environ 90€. Cette hausse s'est déjà fait ressentir à la pompe, où le litre peut désormais coûter jusqu'à 1,9€ dans certaines stations-service. Heureusement, toutes ne pratiquent pas les mêmes tarifs. Alors, où faire le plein près de chez vous à "moindre" prix? Le Vif a cartographié le prix du carburant en Wallonie.Les pictogrammes bleus, ci-dessous, représentent le prix de l'essence. En rouge, celui du diesel. Pour ne sélectionner qu'une des deux options, cliquez sur le symbole situé en haut à gauche de la carte afin de dérouler le menu. Cochez ensuite le carburant qui vous intéresse.Les prix ont été rencensés ce 28 février et sont susceptibles d'évoluer.