Le ministre De Backer déclare que la Belgique est dans le top 10 mondial pour le testing, avec actuellement 10 à 15.000 tests par jour. "Aujourd'hui, on teste plus en Belgique qu'en Corée du Sud, en Allemagne, ou en France", annonce le ministre. Au début, si le testing était très strict à cause de la pénurie de réactifs, les critères ont été élargis. La Belgique a mené une stratégie très large de testing pour identifier les personnes contaminées, estime le ministre, de 10.000 tests quotidiens au début de l'épidémie à 45.000 par jour au plus fort de l'épidémie. " Maintenant, le testing est assez bas, mais en septembre si on remarque une augmentation des symptômes de grippes, plus de tests seront nécessaires. Nous sommes prêts pour une seconde vague en septembre/octobre", annonce le ministre. De Backer informe que 300.000 tests sérologiques ont déjà été réalisés en Belgique depuis le début de l'épidémie. Même si le débat est vif dans la communauté scientifique sur la durée des anticorps du Covid-19 dans l'organisme, ces tests sérologiques (rapides ou réalisés en laboratoires) sont intéressants pour des études en cours sur l'immunité d'une collectivité donnée. "Les tests ont été sécurisés, un stock stratégique a été constitué", annonce le ministre. Durant l'épidémie, il n'y a jamais eu de problèmes de pénurie de médicaments dans les hôpitaux. "Pendant la pénurie, les stocks étaient très serrés, mais jamais en pénurie ", informe Philippe De Backer. " La liste des médicaments essentiels a été constamment monitorée, le stock a été sécurisé, dans un contexte européen. Des inventaires ont été réalisés jusqu'à la fin de l'année et le début de l'année 2021 en cas de seconde vague." Le ministre ajoute: "Concernant les thérapies d'oxygène, il y a eu un grand débat pendant l'épidémie sur une pénurie mais cela n'a jamais été le cas dans les hôpitaux, bien dans les maisons de repos." Des livraisons en urgence de médicaments sont aussi possibles en prévision d'une seconde vague. "Les achats de médicaments sont faits en fonction d'un 'worst case scenario', on n'est pas optimistes, mais pessimistes dans ce contexte.Des stocks stratégiques sont mis sur pied pour les hôpitaux, toujours dans la prévision d'un second pic épidémique.", déclare De Backer. La production de médicaments en Belgique a été privilégiée et des restrictions d'exportation de médicaments sont édictées, avec un volume supplémentaire pour le marché belge. Concernant le matériel, le ministre constate que la pénurie de masques, de gants, de blouses... a été flagrante partout dans le monde. Le ministre évoque aussi le problème de la fiabilité des fournisseurs chinois. La Belgique a dû mettre sur pied un protocole très strict de contrôles des masques et autres matériels. "Nous avons été très transparents sur les contrôles qualité du matériel", estime le ministre. "Je ne donnerai pas de liste des fournisseurs fiables de masques car d'autres personnes pourraient s'en servir", répond toutefois le ministre à la question d'un journaliste.Un marché public sera lancé dans les jours à venir pour avoir un stock stratégique de masques produits dans des entreprises belges. Des initiatives privées ont aussi été lancées ces dernières semaines par des entrepreneurs."Nous avons aussi joué le rôle de 'deal maker' et de coordinateur pour les sociétés et les particuliers qui avaient des idées sur la production de matériel". Les masques en textile ne répondant pas aux normes des soins de santé, la tâche a été laissée aux ministres de la justice Geens et des Affaires Etrangères Goffin. Le ministre assure que le stock de matériel est assuré pour une éventuelle seconde vague épidémique.