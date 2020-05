"Les supermarchés n'ont jamais constitué de grands stocks de masques", a assuré Philippe De Backer en commission Santé de la Chambre. Selon le ministre en charge de l'approvisionnement du matériel destiné à lutter contre le coronavirus (Covid-19), la mise en vente de masques dans la grande distribution représente un nouveau canal d'approvisionnement pour la Belgique.

Le 2 mai dernier, le gouvernement fédéral et ceux des entités fédérées annonçaient l'autorisation de vente de masques chirurgicaux dans la grande distribution. Ceux-ci sont apparus dans les rayons mardi dernier. Pour ce faire, l'arrêté royal du 23 mars 2020 était suspendu. Celui-ci stipulait que la vente au détail des équipements de protection individuelle était "uniquement autorisée aux officines agréées".

Ce dispositif a depuis lors suscité de nombreuses questions, plusieurs partis soupçonnant le secteur de s'être constitué un stock de masques. Mardi en commission de la Chambre, le ministre De Backer (Open Vld) a contesté cette interprétation. "Les supermarchés fonctionnent avec des centrales d'achat actives pour l'ensemble de l'Europe", a-t-il justifié. "Lorsqu'il leur était interdit d'en distribuer en Belgique, ces centrales d'achat envoyaient les masques dans d'autres pays. Nous nous sommes donc demandé 'pourquoi ne pas utiliser cette possibilité pour les distribuer via les supermarchés? Un nouveau canal (d'approvisionnement) s'est donc ouvert."

M. De Backer a rappelé que la vente devait "se faire au prix de revient, soit en dessous de l'euro (l'unité)". Le ministre a en outre rappelé que le secteur de la grande distribution a réalisé un achat de 5 millions de masques à destination du stock fédéral et que "jamais des masques du stock fédéral ne sont partis vers les supermarchés." Alors que le marché des masques chirurgicaux "s'est rétabli", celui des masques FFP2 "reste problématique", a estimé le ministre. "C'est pourquoi l'interdiction de vente de masques FFP2 en-dehors du secteur des soins reste interdite", a-t-il souligné.

