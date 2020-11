La ministre chargée des entreprises publiques Petra De Sutter (Groen) souhaite que bpost reconsidère sa décision de ne pas livrer une partie des colis dans les semaines à venir, a-t-elle déclaré samedi après concertation avec l'entreprise.

Bpost a demandé aux consommateurs de venir chercher certains colis eux-mêmes dans un point d'enlèvement en raison d'une augmentation spectaculaire des achats en ligne.

"Je comprends les réactions inquiètes qui ont suivi", déclare la ministre. "J'ai consulté bpost et ai demandé à l'entreprise de se pencher sur cette mesure en début de semaine à la suite de ces préoccupations légitimes."

Petra De Sutter souligne cependant les circonstances de travail exceptionnelles de bpost. "Normalement, ils livrent 270.000 paquets, maintenant c'est presque 600.000. Ils ont déjà recruté 2.000 personnes supplémentaires. Les employés travaillent sans relâche. L'entreprise cherche des solutions pour continuer et nous pouvons être reconnaissants."

Cette mesure "est évaluée au jour le jour", précise Veerle Van Mierlo, porte-parole de bpost. "Nous cherchons des solutions créatives pour pouvoir acheminer tous les colis et nous continuerons à la faire."

La porte-parole met également en exergue le nombre important de colis à traiter. "La ministre reconnaît aussi nos efforts", note-t-elle.

