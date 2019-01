Peter De Roover (N-VA) : "Il y a peu de chances que nous puissions participer au prochain gouvernement fédéral "

C'est le devoir et parfois le destin des dirigeants des groupes majoritaires de "rendre les choses possibles" : comme le parlement ne doit pas trop gêner le gouvernement, le chef de groupe doit mettre de l'énergie à gérer sa fraction. C'est ce qu'a dû faire Peter De Roover après qu'il ait succédé à Hendrik Vuye en 2016 en tant que président des 31 membres N-VA de la Chambre. Jusqu'à ce que le public voie apparaître un autre De Roover lors des débats sur la crise de Marrakech et plus tard la chute du gouvernement Michel. Le vieil orateur du Vlaamse Volksbeweging a donné la réplique à presque tous ses partenaires de coalition et l'opposition. Il n'a pas manqué l'occasion de prononcer quelques exagérations verbales chères au Mouvement flamand.

...