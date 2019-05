La Belgique tente d'améliorer son cadre légal pour faciliter la vie des personnes transgenres. Si des avancées ont été faites depuis dix ans, la lutte contre la discrimination dans les différentes strates de la société représente encore aujourd'hui un travail titanesque. On fait le point.

Les personnes transgenres semblent vivre plus ouvertement qu'il y a dix ans. C'est le constat de l'étude "Être une personne transgenre en Belgique : dix ans plus tard", publiée par l'Institut pour l'égalité des femmes et des hommes et le Point d'Information Transgenre (UZ-Gent) en 2018. Mais si l'étude souligne plusieurs avancées, notamment législatives, la situation juridique et sociale des personnes transgenres en Belgique est loin d'être idéale.

...