Claude Dedye, élu et ex-échevin doit remettre son mandat de conseiller.

Le bourgmestre de Pepinster Philippe Godin a accusé l'élu Claude Dedye d'avoir détourné des dons pour les sinistrés ce lundi soir lors d'un conseil communal. Ce dernier a reconnu les faits en séance publique, d'après les informations relayées mardi par L'Avenir.

Suspension

Le 15 décembre dernier, l'ancien président de l'USC et ex-échevin, alors actif au coeur du centre de dons de la gare, aurait en effet demandé à un transporteur de charbon généreusement offert par une coopérative pour venir en aide aux sinistrés d'en faire livrer une demi-tonne dans une habitation située à Goffontaine, cite L'Avenir. Ces dons ont été livrés à une personne qui n'a pas été impactée par les inondations. Il s'agit de la maison de membres de la famille de Julie Beckers, la compagne de Claude Dedye et cheffe de groupe du même parti politique que lui, selon L'Avenir.

L'homme a reconnu les faits. La Commission de vigilance du PS se réunira pour analyser les cas de Claude Dedye et Julie Beckers. Dans l'intervalle, les deux sont suspendus de leurs fonctions internes au PS et Dedye doit remettre son mandat de conseiller, d'après le quotidien.

