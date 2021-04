Les amateurs de photographie connaissent bien l'hôtel Hannon, à Bruxelles: pendant de longues années, sous la direction de Jean-Louis Godefroid (...

Les amateurs de photographie connaissent bien l'hôtel Hannon, à Bruxelles: pendant de longues années, sous la direction de Jean-Louis Godefroid (1952 - 2013), il fut le siège de la galerie Contretype avant d'en être expulsé. En cause, plusieurs projets dont celui d'en faire un lieu de mémoire des médaillés et autres héros de guerre saint-gillois ou, plus sérieusement, de consacrer les espaces au seul décor mobilier Art nouveau. Ce qui sera fait dès 2022 avec l'ouverture d'un musée divisé en deux sections, la première reconstituant le décor de vie imaginé par Emile Gallé pour le premier propriétaire, la seconde accueillant des expositions temporaires dédiées aux Belges Horta, Van de Velde, Hankar et Serrurier-Bovy.