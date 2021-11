Le président du PS Paul Magnette est revenu dimanche au micro de RTL-TVi ("L'invité" de Pascal Vrebos) sur l'imbroglio autour de la vaccination des soignants.

Un accord avait été annoncé au niveau du gouvernement fédéral le 15 novembre, puis il avait été en quelque sorte remanié après les vives critiques du socialiste, pour aboutir à un consensus quelques jours plus tard.

"Il y a un problème de méthode dans le fonctionnement du gouvernement", a dénoncé dimanche Paul Magnette. Le président du PS parle de "préparations faites à la va-vite", d'accords pour lesquels on remarque ensuite qu'il "n'y a pas de texte", un souci de fonctionnement qui ne se limite pas au débat sur la vaccination du personnel soignant, selon lui. C'est "comme le Comité de concertation" du 17 novembre, ajoute-t-il, où "10 jours après on remarque que ça ne suffit pas et qu'il faut en refaire un".

"Il faut prendre des mesures qui soient préparées de manière plus rigoureuse", et donc "préparer davantage les 'Codeco'", tance le Carolo. Le socialiste critique également au passage les communications de membres du gouvernement qui tendent à stigmatiser les non-vaccinés. "Il faut pouvoir convaincre les gens, pas les stigmatiser".

