Paul Magnette : "Avec la N-VA, on n'est d'accord sur rien"

L'unique candidat à la présidence du PS, Paul Magnette, insiste vendredi sur les profondes divergences entre le programme de sa formation et celui de la N-VA. "On s'est beaucoup vus, on est nulle part et d'accord sur rien", a affirmé le Carolo dans une interview au quotidien Le Soir.

