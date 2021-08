En juillet, la police a constaté 121 infractions relatives au formulaire de localisation ( passenger locator form - PLF), qui doit être rempli au retour d'un voyage à l'étranger selon les chiffres de la police fédérale.

Sur les 121 infractions, 19 ont été commises par des transporteurs routiers et le reste (102) par des voyageurs (tous moyens de transport confondus). La ministre de l'Intérieur Annelies Verlinden avait promis de renforcer les contrôles routiers et de fait, chaque unité de police de la route prévoit au moins 2 heures de contrôle PLF les jours de semaine et davantage les week-ends de chassés-croisés. Mais cela laisse des trous énormes dans le filet.

Selon Sandra Eyschen, porte-parole de la police fédérale, "les gens respectent de plus en plus l'obligation de remplir le PLF mais c'est vrai qu'il y en a encore beaucoup de voyageurs qui pensent que, dès l'instant où ils ont été vaccinés deux fois, ils ne doivent plus le faire. Ce qui est faux. Que vous rentriez d'une zone rouge, orange ou verte, que vous soyez vacciné ou pas, vous devez remplir le PLF. La seule condition est d'avoir séjourné plus de 48 heures à l'étranger". En juillet, 645.071 PLF ont été dûment remplis par les voyageurs et depuis le début de l'épidémie (14 mars 2020), un total de 1.850.870 PLF ont été remplis et 966 p.-v. pour infractions au PLF ont été dressés.

