Pascal Delwit : "Le foot est un objet politique"

La cuvée 2018-2019 s'annonce chargée pour Pascal Delwit. Comme toutes les années électorales, le politologue à l'ULB sera au four et au moulin, sollicité sans temps mort par les médias. Et cette fois, ce sera façon marathon, avec les communales d'octobre 2018, avant les fédérales, régionales et européennes de mai 2019. " En plus de mes fonctions à l'université, ça ne laissera pas beaucoup de temps pour autre chose ", sourit-il. Pourtant, au-delà de la politique, cet amoureux de Bruxelles ne compte pas délaisser ces sports qui l'accompagnent depuis toujours. Le football, auquel il a longtemps joué. Et puis la course à pied, entamée voici une dizaine d'années et devenue compagne de route : il rate rarement les 20 kilomètres de Bruxelles et s'est même essayé au marathon.

...