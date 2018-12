Pas de report du procès de l'attentat au Musée juif de Belgique

La présidente de la cour, Laurence Massart, a déclaré qu'il n'y aura pas de report du procès comme l'ont réclamé jeudi matin les avocats de la défense. Elle a toutefois précisé qu'elle n'allait pas "surcharger les premiers jours d'audience", afin de laisser encore du temps aux parties pour étudier le dossier si nécessaire.

La présidente de la cour a également décidé de faire entendre au cours des débats les quatre journalistes français qui avaient été pris en otage en Syrie en 2013, et qui avaient reconnu Mehdi Nemmouche comme un de leurs geôliers. Jeudi matin, les avocats de ce dernier s'y étaient opposés, soutenant qu'il s'agissait d'un autre débat judiciaire.

Enfin, la magistrate a décidé d'entendre plusieurs membres de la famille de Mehdi Nemmouche, contrairement à ce que celui-ci avait personnellement demandé jeudi matin. "Monsieur Nemmouche veut qu'on en reste aux faits", avait argumenté l'un de ses conseils, Me Sébastien Courtoy.

Toutes les parties au procès de la tuerie au Musée juif de Belgique se sont réunies jeudi matin devant la cour d'assises de Bruxelles pour établir la liste des témoins à auditionner durant les débats qui débuteront le 10 janvier prochain.

Mehdi Nemmouche et Nacer Bendrer, deux Français de respectivement 33 et 30 ans, sont accusés d'être auteurs ou co-auteurs de l'attaque terroriste commise le 24 mai 2014 au Musée juif de Belgique, situé rue des Minimes à Bruxelles. Elle avait coûté la vie à quatre personnes: Emmanuel et Miriam Riva, un couple de touristes israéliens, Dominique Sabrier, une bénévole du musée, et Alexandre Strens, un employé du musée.