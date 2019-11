Pas de peine de prison requise contre d'anciens membres du CA de Publifin

Le ministère public a requis jeudi devant le tribunal correctionnel de Liège qu'une amende soit infligée à sept anciens membres du conseil d'administration de Publifin, prévenus pour prise d'intérêt et détournement commis par une personne exerçant une fonction publique. Le procureur général a assuré que son intention était d'effectuer un "rappel à la loi" et non d'infliger une répression importante.