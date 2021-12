Avec des températures toujours positives, la Belgique ne connaitra donc pas de noël blanc cette année. Et pour se souvenir de l'ensemble du pays sous la neige, il faut même remonter jusqu'en ... 1964. Mais cela ne serait pas nécessairement dû au réchauffement climatique.

On s'en doutait un peu, mais cela s'est confirmé : la neige ne viendra pas avec l'arrivée du Père Noël ! L'homme en rouge voyagera peut-être sous les gouttes de pluie, mais pas sous les flocons blancs, comme le confirme au Vif David Dehenauw, Chef du Service Scientifique Prévisions du temps à l'Institut Royal météorologique de Belgique.

Les températures resteront positives, même dans les Ardennes.

Le météorologue brugeois confirme donc que la neige ne ferait pas son apparition le soir du réveillon. Cela ne sera "certainement pas le cas en plaine" avec des températures qui oscilleront entre 9 et 10 degrés. Des précipitations sont possibles, mais sous forme de pluie. Même dans les Ardennes, les températures resteront "positives, de l'ordre des 5 degrés".

Pour voir la Belgique entièrement sous la neige, il faut remonter à 1964.

David Dehenauw confie qu'il faut remonter jusqu'en 2010 pour voir de la neige à noël. A l'époque, une bonne partie du pays était recouverte d'un manteau blanc, excepté la côte. Pour voir une Belgique totalement sous la neige, le météorologue explique qu'il faut même remonter jusqu'en 1964.

57 ans donc sans avoir vu l'intégralité du pays tout de blanc vêtu. Mais cela a-t-il un rapport avec le changement climatique ? Sera-t-il de plus en plus rare d'avoir de la neige à noël ? Pas si sûr.

La Belgique pourra encore connaître des hivers rudes.

En effet, le météorologue belge confirme la possibilité que le changement climatique puisse diminuer davantage la quantité de neige en hiver, et qualifie même cette prévision de "probable". Cependant, il n'exclut pas pour autant que la Belgique puisse encore connaitre "des hivers rudes et neigeux".

Les flocons qui descendent du ciel le soir de Noël pile au moment des feux d'artifice et des douze coups de minuit, ce ne sera donc pas encore pour cette année. Pour voir cela, il faudra plutôt visionner un énième film de noël !

Propos recueillis par Aurore Dessaigne

