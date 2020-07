La Province de Liège, en accord avec la Ville de Liège, a décidé lundi de ne pas organiser l'édition 2020 des Fêtes de Wallonie en Cité ardente.

A la suite du Conseil national de Sécurité ayant décidé lundi de revoir certaines mesures afin de freiner la résurgence du coronavirus, la Province de Liège a annoncé renoncer à l'organisation des Fêtes de Wallonie en Cité ardente, qui devaient se dérouler durant le troisième week-end de septembre.

En effet, parmi les nouvelles décisions, la bulle sociale a été réduite à cinq personnes pour un même foyer, et ce durant les quatre semaines à venir, les enfants de moins de 12 ans n'étant pas à prendre en compte. Les événements en plein air ne peuvent en outre plus accueillir que 200 personnes, au lieu de 400 auparavant.

"L'évolution de la crise sanitaire de ces derniers jours et les réelles incertitudes à propos de ce qui sera possible ou non en matière de rassemblements festifs et conviviaux dans sept semaines nous ont conduits, avec nos partenaires, au constat qu'il devenait impossible de préparer sérieusement ce grand événement liégeois. Dans un tel climat d'inquiétude pour tous les citoyens, il n'était plus opportun d'engager des frais importants pour la réussite des différentes manifestations qui font certes le charme des Fêtes de Wallonie à Liège mais qui allaient subir un trop grand risque d'annulation", souligne Luc Gillard, député-président de la Province de Liège.

Les Fêtes de Wallonie constituent un événement très populaire qui, chaque année, draine des milliers de personnes au centre de Liège, notamment les concerts organisés en collaboration avec la RTBF sur la place Saint-Lambert ou encore le village des confréries gastronomiques.

Des dispositions avaient pourtant déjà été prises afin que ce village des confréries puisse se tenir "dans d'excellentes conditions" dans la cour du palais des princes-évêques, en accord avec les autorités judiciaires. Mais au vu de l'évolution de l'épidémie, une majorité a préféré décliner l'invitation de se rassembler "dans des conditions peu propices à faire vivre la convivialité liégeoise".

Le rendez-vous est donc reporté en 2021.

