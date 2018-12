Pas d'asile pour Malika El Aroud, la "veuve noire du djihad"

La demande d'asile de la djihadiste Malika El Aroud a été rejetée par le Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides (CGRA), peut-on lire jeudi dans La Libre et De Standaard. Son avocat, Me Nicolas Cohen, va toutefois introduire un recours devant le Conseil du contentieux des étrangers.