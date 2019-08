Pas d'activités autorisées avec Dries Van Langenhove dans les bâtiments de l'UGent

Le recteur de l'UGent, Rik Van de Walle, a décidé mardi d'interdire la tenue de tout débat ou lecture en présence de Dries Van Langenhove dans les locaux de l'université de Gand. La LVSV (libérale) et la KVHV (conservatrice et nationaliste), deux associations étudiantes avaient, en effet, annoncé plus tôt dans le mois que l'intéressé s'exprimerait lors d'une activité dans le cadre de la nouvelle année académique. "Le risque de trouble à l'ordre publique est trop important", selon les autorités académiques.