Le philosophe Maarten Boudry réfléchit aux pièges de la "prophétie autodestructrice", la petite soeur moins connue de la prophétie autoréalisatrice. "Cette erreur de pensée se manifeste également dans la discussion sur les coûts économiques du confinement lié au coronavirus."

Tout prophète de malheur, à moins qu'il ne soit aussi psychopathe, espère que ses prédictions ne se réaliseront pas. Il en va de même pour les épidémiologistes et les virologues qui avertissent depuis un certain temps que le nouveau coronavirus constitue une menace exceptionnelle pour la santé mondiale. Ils ont dû faire face à un groupe de sceptiques qui estimaient que la situation n'était pas si grave: la panique était plus néfaste que le virus, le taux de mortalité de COVID-19 était largement surestimé, et la grippe commune tue également des dizaines de milliers de personnes chaque année. Alors pourquoi tout ce tapage ?

Ces derniers jours, les pessimistes en Europe ont gagné la bataille. C'est, amèrement, grâce à l'avance de l'Italie dans la maladie. Les sombres prédictions n'étaient plus des arguments abstraits sur les courbes exponentielles, les taux de mortalité et les facteurs de capacité. Elles sont devenues des images et des histoires terribles, de colonnes de corbillards, de médecins et d'infirmières en pleurs, de triage guerre basé sur l'âge et la condition physique, de personnes mourant toutes seules, sans pouvoir leur dire adieux. L'Italie était comme une sorte de boule de cristal où nous pouvions voir notre propre avenir en x jours.

Tout prophète de malheur moralement conscient espère non seulement qu'il aura tort, mais il fera aussi tout ce qui est en son pouvoir pour que la prophétie ne se produise pas. Si cela réussit, on parle de "prophétie auto-destructrice", la petite soeur moins connue de la prophétie auto-réalisatrice. Le grand inconvénient des prédictions qui s'avèrent fausses est que les gens se lèveront ensuite pour proclamer que tout n'était pas si terrible. Vous voyez bien que toute cette panique était inutile ? Cette erreur de pensée se manifeste déjà.

Prenez le rapport choquant de l'équipe d'intervention COVID-19 du British Imperial College, publié le 16 mars, et rédigé par la fine fleur des épidémiologistes britanniques. Ce rapport a modélisé diverses mesures contre le coronavirus, en faisant une distinction grossière entre "atténuation" (douce, attentiste, passive) et "oppression" (active, restrictive, drastique). Les modèles de l'Imperial College ont montré que si nous laissons notre minuscule ennemi s'en tirer, la capacité des hôpitaux est dépassée 30 fois et un demi-million de personnes mourront rien qu'au Royaume-Uni. Grâce à une combinaison optimale de mesures d'atténuation (comme l'ont choisi les Pays-Bas au départ), la capacité des hôpitaux est dépassée au mieux plus de huit fois et 250 000 Britanniques (plus d'un million aux États-Unis) meurent. Et on ne tient même pas compte de la mortalité indirecte d'autres maladies due à l'effondrement du système de santé.

Les scientifiques sont naturellement prudents et conservateurs, surtout lorsqu'ils doivent rédiger un texte de consensus. Jamais, ils n'avaient tiré aussi fort la sonnette d'alarme. Et cela a fonctionné. La stratégie d'atténuation britannique, qui pariait sur l'"immunité collective", a été enterrée en quelques jours, et le gouvernement de Boris Johnson tend maintenant vers le même ensemble de mesures drastiques que dans le reste de l'Europe (tout comme les Pays-Bas). Heureusement, la fameuse déclaration de Michael Gove, co-Brexiteer de Johnson, selon laquelle les gens "en ont assez des experts", ne s'est pas réalisée. En d'autres termes : en prédisant des centaines de milliers de morts, le Collège impérial a fait en sorte que des mesures soient prises pour empêcher la réalisation de leur prédiction. Bien sûr, le Collège impérial peut se tromper sur certaines hypothèses. Mais si vous critiquez le cours actuel de l'"oppression", vous ne devriez pas vous pencher sur les décès réels, mais sur le nombre de personnes qui seraient mortes sans ces mesures drastiques.

Et c'est ce que beaucoup de gens négligent. Dans De Volkskrant, par exemple, le professeur spécialisé en sécurité Ira Helsloot et le journaliste Peter Olsthoorn évoquent les 2 800 personnes qui ne sont pas mortes du coronavirus aux Pays-Bas la semaine dernière, pour mettre en perspective leurs 200 morts dus au coronavirus. Même en Italie, écrivent-ils, plus de gens meurent chaque année de la grippe ordinaire. Selon eux, nous sommes tous pris aujourd'hui par une "rage du coronavirus", une panique qui conduit à des remèdes pires que le mal. Mais si vous voulez inclure les décès dus à la grippe italienne, vous ne devez pas les comparer aux décès actuels dus au coronavirus, mais au nombre de victimes qu'aurait fait le coronavirus sans lockdown drastique (dont nous commençons seulement à voir les effets). De plus, le coronavirus est loin d'être sous contrôle, même en Italie. Dans un monde exponentiel, les chiffres absolus ne disent rien du tout. Si une petite boule de neige roule et forme lentement une avalanche, à mi-chemin de la descente, vous pouvez dire : "La boule n'est pas si grosse". La grippe saisonnière n'est pas une avalanche, mais le coronavirus l'est, en raison de l'absence totale d'immunité de fond dans la population.

On retrouve la même erreur de pensée dans la discussion sur les coûts économiques du lockdown. Bien sûr, il est vrai, comme le disent de nombreux économistes, qu'une récession coûtera aussi des années de vie. Mais là encore, le lockdown évitera un drame sanitaire bien pire. C'est pourquoi il faut comparer les dommages économiques d'un lockdown aux dommages que nous aurions subis sans lockdown. Ne vous y trompez pas : même les scénarios d'atténuation les plus modérés, où vous vous contentez d'interdire les événements de masse et de décourager les embrassades, ont un coût économique important. Une fois que votre système de santé défaille et que des dizaines de milliers de personnes meurent, vous êtes de toute façon confronté à une récession économique, mais avec un certain retard.

Encore un exemple. Ces dernières semaines, divers avis et essais apaisants ont évoqué le taux de mortalité relativement faible du coronavirus en Corée du Sud et à Singapour, ainsi que sur le bateau de croisière Diamond Princess. Cela ne prouve-t-il pas que nous avons réagi de manière excessive ? Non, car cet argument oublie que les Sud-Coréens ont pris le coronavirus très au sérieux (après leurs expériences avec le SRAS et le MERS). S'ils ont pu maintenir leur taux de mortalité aussi bas, c'est parce qu'ils ont pris des mesures rapides et décisives qui ont permis d'étouffer l'épidémie dans l'oeuf et de maintenir la pression sur les hôpitaux à un niveau supportable (mesures pour lesquelles il est malheureusement trop tard ici). Une prédiction autodestructrice donc. La mortalité d'un virus n'est pas une constante biologique, mais dépend fortement des circonstances. Si tous les respirateurs sont utilisés, chaque patient qui se présente ensuite mourra, alors qu'autrement nous aurions pu le sauver.

Le manque de compréhension à l'égard des prévisions d'autodestructrice est inquiétant, car nous savons que ce ne sera certainement pas la dernière pandémie à frapper l'humanité. Notre ennemi actuel possède une combinaison de propriétés dangereuses - haute contagiosité, longue période d'incubation, propagation asymptomatique, mortalité relativement élevée - mais ce n'est certainement pas le pire germe de maladie possible. Le virus Ebola est beaucoup plus mortel que le coronavirus, mais sa période d'incubation est plus courte, et le virus tue ses victimes trop rapidement pour bien se propager.

Si la loterie génétique se déroule différemment la prochaine fois, un virus plus mortel et plus dangereux que le SRAS-CoV-2 est parfaitement envisageable. Alors cette pandémie aura été un exercice d'entraînement pour la vraie salve. Le paradoxe, c'est que mieux nous parviendrons à endiguer cette pandémie, moins nous en tirerons de leçons. Soyez-en sûrs: une fois la crise passée et le pire évité, les négationnistes se lèveront pour commettre cette erreur. Ils sont déjà occupés.

