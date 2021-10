La panne généralisée lundi soir de Facebook et ses différentes plateformes ont forcé des millions de Belges à se diriger vers d'autres canaux de communication. Si le SMS a connu une augmentation majeure, d'autres applications en ont également profité. L'opérateur Orange nous a dévoilé ses chiffres.

"Durant la soirée de lundi, les envois de SMS ont augmenté de 55% en moyenne", nous dit Younes Al Bouchouari, porte-parole d'Orange Belgium. Au niveau de l'internet mobile, l'opérateur constate deux très grosses augmentations. "L'application Signal est à +300%, et Viber à +560% ", en nombre de connexions. Quant à Twitter et Snapchat, ils sont respectivement à +36% et Snapchat +28%. Pour l'internet fixe, Orange remarque une augmentation moyenne de près de 50% pour Twitter et Snapchat.