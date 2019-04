Panne chez Proximus : reprise des services, les numéros d'urgence à nouveau disponibles

Les services perturbés par la panne sur le réseau fixe de Proximus sont à nouveau accessibles, indique l'entreprise de télécom vendredi soir. Les problèmes sont résolus depuis 19h00. Les numéros d'urgence sont de nouveau disponibles, ajoute la société sur les réseaux sociaux.

En raison d'une perturbation de grande ampleur sur le réseau fixe Proximus, auquel sont reliés les numéros d'urgence, ces derniers étaient, depuis le milieu de l'après-midi, uniquement joignables par un poste fixe Proximus, selon la compagnie, et pas depuis un téléphone mobile ou un poste fixe d'un autre opérateur.

Proximus doit encore examiner la cause de la panne. La société "fera tout ce qui est en son pouvoir pour éviter que cela ne se reproduise", assure-t-elle. " Nous présentons nos excuses pour tout désagrément", ajoute-t-elle.

Le 112 confirme que les numéros d'urgence 112, 100 (ambulances et pompiers) et 101 (police) sont de nouveau joignables. Le numéro de SMS 8112 qui avait été mis en place durant la panne ne doit plus être utilisé. Les hôpitaux, pompiers et services de police doivent être contactés via les numéros d'urgence et non plus directement.