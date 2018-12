Pacte sur les migrations : "La Belgique ne suivra pas la ligne de la N-VA"

"Va-t-on changer de direction et d'intention parce que cela ne plait pas à la N-VA ou parce que en Autriche et en Italie, on a décidé de se lancer dans une course populiste? Va-t-on coller au train de pays qui ont viré à la droite extrême? Non! Nous ne sommes pas d'accord et cela ne se produira pas!", a lancé le président du MR dans une interview sur le pacte de l'Onu sur les migrations dans L'Echo samedi.