Pacte d'excellence: La nouvelle gouvernance des écoles définitivement validée

Petit incident qui fait toujours mauvais genre: le vote de ce texte crucial a dû être reporté d'une heure mercredi soir, les députés de la majorité PS-cdH n'étant pas en nombre pour assurer le quorum au moment crucial, l'opposition se refusant à faire l'appoint. Le temps de battre le rappel, le texte a finalement été approuvé en début de soirée par l'ensemble de la majorité PS-cdH, appuyé par DéFI. L'opposition MR, Ecolo et PTB a voté contre.

En vue d'améliorer les mauvaises performances du système éducatif francophone mises en lumière par différentes études internationales, le nouveau décret accorde à l'avenir aux établissements une plus grande autonomie de gestion, mais celle-ci sera contrebalancée par une responsabilisation renforcée. Sur base d'une analyse de leurs forces et faiblesses, chaque école devra dorénavant conclure avec la Fédération un "contrat d'objectifs".

Pour les atteindre, les directions devront, en collaboration avec leur équipe pédagogique, élaborer un "plan de pilotage" pour une période de six ans. Elles bénéficieront à cette fin de l'expertise de conseillers pédagogiques. Pour s'assurer de la bonne concrétisation des objectifs définis, un nouveau corps de 88 "délégués aux contrats d'objectifs (DCO)" sera créé.

Répartis sur tout le territoire de la Fédération Wallonie-Bruxelles, ceux-ci s'occuperont chacun d'une trentaine d'école et travailleront sous l'autorité directe de neuf directeurs de zones (DZ). Les écoles qui n'arriveront pas à rencontrer leurs objectifs feront l'objet d'un suivi plus rapproché, qui pourra aller jusqu'à la désignation d'un manager de crise, voire la suspension de leurs subventions dans les cas les plus extrêmes.

Validée mercredi, cette réforme de la gouvernance des écoles constitue l'avant-garde d'une longue série de textes législatifs attendus avec impatience pour donner corps au Pacte d'excellence avant la fin de la législature.