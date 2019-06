L'Institut royal météorologique (IRM) place également les provinces d'Anvers et du Limbourg en alerte orange face aux orages, annonce-t-il mercredi après-midi dans un communiqué.

Cet avertissement était déjà en vigueur pour les provinces de Hainaut, Brabant wallon, Brabant flamand, Flandre orientale, Flandre occidentale, ainsi qu'en Région bruxelloise. Il est valable jusqu'à jeudi à 04h00 du matin. Un avertissement jaune reste émis pour les autres provinces.

En cette fin d'après-midi et ce soir, des averses orageuses se décaleront vers le nord-est depuis la frontière française. Il faudra surtout s'attendre à de fortes précipitations en peu de temps et à de la grêle, essentiellement sur le centre et l'ouest.

Localement, de fortes rafales de vent seront également possibles.