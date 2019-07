L'Institut Royal Météorologique a lancé vendredi midi un avertissement jaune aux orages. Valable sur l'ensemble du territoire belge à l'exception de la Côte, il est en vigueur jusqu'à 23h00.

Vendredi après-midi et en début de soirée, des averses orageuses traverseront notre pays à partir du nord-ouest, prévoit l'IRM. Ces averses pourront être assez fortes et accompagnées de grêle et de coups de vent.