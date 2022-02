Le ministre-président bruxellois Rudi Vervoort a indiqué lundi attendre davantage de clarté de la part du gouvernement fédéral, en ce qui concerne le maintien d'une partie de l'activité carcérale du site des prisons de Saint-Gilles, Forest et Berkendael. "Pour le moment, on n'a des informations que par la presse", regrette-t-il.

Vendredi dernier, le secrétaire d'État chargé de la Régie des Bâtiments, Mathieu Michel, avait indiqué que le site continuerait d'être occupé au-delà de l'automne prochain, échéance prévue pour le déménagement de détenus vers la nouvelle prison de Haren. Lundi, le ministre de la Justice Vincent Van Quickenborne a précisé que la prison de Saint-Gilles continuerait d'être utilisée "partiellement", "jusque fin 2024", pour obtenir à court terme une augmentation de capacité globale.

On vise "au moins 200 places" maintenues à Saint-Gilles dans les prochaines années, selon le fédéral.

"Le plan a toujours été que la prison de Haren remplace celles de Forest et Saint-Gilles, pas de les garder ouvertes ensemble. Sans parler de l'état de la prison de Saint-Gilles", réagit lundi le ministre-président bruxellois Rudi Vervoort. "J'aimerais que l'on m'explique ce qui justifie cette décision et que l'on nous garantisse que les plans ne changent pas sur le long terme".

