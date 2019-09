Le député Stefaan Van Hecke (Ecolo-Groen) soupçonne le parquet de Bruxelles de classer sans suite des violations de l'interdiction de fumer dans les cafés bruxellois.

Et ce sur la base d'une directive " que le ministre n'est pas autorisé à me transmettre et dont il ne pourrait, le cas échéant, pas prendre connaissance. " L'objectif consistan...