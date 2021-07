Confier la gestion du patrimoine immobilier de la Fédération Wallonie-Bruxelles tout en maintenant celle-ci en vie pour sceller les relations entre les francophones du pays; simplifier le modèle bruxellois et injecter une représentation citoyenne renouvelable tous les deux ans au Sénat: telles sont quelques-unes des pistes mises sur la table de son parti par l'ex-président de DéFI, Olivier Maingain, indique Le Soir.

Celui-ci a été chargé par le président actuel de la formation amarante, François De Smet, de baliser la position du parti au sujet de la prochaine réforme de l'Etat.

On y observe une constante qui se démarque face au modèle à quatre entités évoqués par certains et qu'Olivier Maingain décrit comme un possible pas en avant vers le confédéralisme: l'unité des francophones, en l'occurrence à travers le maintien de la Fédération Wallonie-Bruxelles dont le patrimoine immobilier (e.a. les bâtiments scolaires et les institutions d'aide à la jeunesse) serait confié aux Régions pour des raisons financières.

Celui-ci a été chargé par le président actuel de la formation amarante, François De Smet, de baliser la position du parti au sujet de la prochaine réforme de l'Etat. On y observe une constante qui se démarque face au modèle à quatre entités évoqués par certains et qu'Olivier Maingain décrit comme un possible pas en avant vers le confédéralisme: l'unité des francophones, en l'occurrence à travers le maintien de la Fédération Wallonie-Bruxelles dont le patrimoine immobilier (e.a. les bâtiments scolaires et les institutions d'aide à la jeunesse) serait confié aux Régions pour des raisons financières.