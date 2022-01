La commission Santé et Égalité des chances de la Chambre procédera à 32 auditions visant à évaluer l'opportunité de passer à l'obligation vaccinale contre la Covid-19. Un courrier, que Belga a pu consulter, reprenant la liste définitive des intervenants a été envoyé mercredi en début de soirée aux membres.

Deux heures et demie de discussion avaient été nécessaires mardi pour amorcer l'organisation d'un débat sur l'obligation vaccinale. La liste des personnes ou organisations qui seront entendues n'avait pas été arrêtée. Seule une première ébauche contenant 17 noms avait fait l'objet d'un accord. Les groupes politiques ont alors eu la possibilité de fournir d'autres noms pour la compléter. Les membres du bureau de la commission, à savoir le président Thierry Warmoes (PTB) et les vice-présidents Hervé Rigot (PS) et Nathalie Muylle (CD&V) se sont réunis mercredi en début d'après-midi pour finaliser cette liste.

Des pédiatres, des généralistes, des juristes, des philosophes ou encore des psychologues ont été ajoutés à la liste initiale. Celle-ci est désormais composée des personnes et institutions suivantes :

Tijl De Bie (Data Scientist à l' UGent),

Mathias De Watripont (économiste, membre du Gems),

Rik Torfs (philosophe),

Karin Verelst (philosophe des sciences et de l'éthique, VUB et ULiège),

le Comité consultatif de Bioéthique de Belgique,

Els Keysman et/ou Patrick Charlier (Unia),

Vanessa De Greef (vice-présidente de la Ligue des droits de l'Homme et professeur à l'ULB,

Tom Goffin (juriste),

Carla Nagels (criminologue, auteure d'une carte blanche dans La Libre "Arrêtons de stigmatiser les non-vaccinés"),

l'IFDH (Institut Fédéral pour la protection et la promotion des Droits Humains),

Bernard Dubuisson et/ou Patrick Wery (UCLouvain, spécialistes en droit de la responsabilité),

Marc Verdussen (constitutionnaliste),

Hendrik Vuye (constitutionnaliste),

Sam Brokken (professeur de sciences de la santé),

Luc Herry (Absym),

le Conseil supérieur de la Santé,

Marius Gilbert (épidémiologiste),

Roel Van Giel (Domus Medica),

Liliane Schoofs (professeure en immunologie, KUL),

Leila Belkhir (infectiologue aux cliniques universitaires Saint-Luc),

Emmanuel André (microbiologiste, KULeuven),

Herman Goossens (microbiologiste, Université d'Anvers),

Anne De Guchtenaere (pédiatrie),

Dimitri Van der Linden (pédiatre et porte-parole de la Task force pédiatrique),

Heidi Larson (vaccinologue),

Geert Molenberghs (virologue),

Johan Neyts (virologue, KULeuven),

Wouter Arrazola de Onate (Association flamande pour les Soins respiratoires et la Lutte contre la Tuberculose - VRGT),

Geert Vanden Bossche (vaccinologue en virologue),

Maarten Vansteenkiste (du groupe d'experts Psychologie et Corona),

Paul Verhaeghe (psychologue UGent) et

Vincent Yzerbyt (psychologue à l'UCLouvain, baromètre de la motivation des Belges).

Quatre journées d'auditions sont prévues : le mercredi 26 janvier, le lundi 31 janvier, le mercredi 2 février et le vendredi 4 février.

