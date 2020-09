Les nouvelles restrictions prises dans la foulée des hausses des augmentations de contaminations en Région bruxelloise entrent en vigueur lundi 28 septembre. Les bars et cafés doivent fermer à 23 heures. Qu'est-ce qui a motivé ces restrictions ?

"Entre 23 heures et une heure du matin, les règles sont moins respectées", annonce Rudi Vervoort, ministre-président de la Région Bruxelles-Capitale, sur le plateau de LN24. "Une fois qu'on a bu quelques verres, on se rend bien compte qu'on a plus difficile à garder les distances, on parle plus fort. Tout ça, ce sont des gouttelettes, tout ce qui fait que le virus se transmet plus facilement."

Les chiffres de Sciensano, Institut de santé publique, indiquent que 55% des personnes contaminées ont fréquenté les bars et cafés. Autre source de contamination qui y est liée : les rassemblements lors de la fermeture des cafés. Les contrôles vont d'ailleurs être renforcés aux heures de fermeture, pour empêcher les rassemblements de plus de 10 personnes, ont annoncé les autorités suite à la réunion du centre de crise régional, samedi.

Une mesure à double tranchant : soit les personnes, plus sobres à 23 heures qu'à une heure du matin, vont rentrer chez elles sans faire de rassemblement, soit, ayant envie de continuer la soirée, les personnes vont justement se rassembler. L'évolution de la situation nous le dira dans les prochaines semaines. Aussi, les restaurants peuvent rester ouverts jusqu' à une heure du matin ; l'ont peut s'imaginer que les rapprochements dus à la consommation d'alcool y sont peut-être moins nombreux.

Pour le virologue Steven Van Gucht, cité par le quotidien Het Laatste Nieuws, les mesures sont inutiles. "Vous pouvez fermer les cafés plus tôt, mais si les gens continuent à faire la fête à la maison, vous n'obtiendrez rien. Il est impératif d'expliquer clairement le comment et le pourquoi des mesures aux différentes communautés de la capitale." Différentes communautés, qui ne suivent pas les canaux d'informations habituels. Pour le virologue, il faudrait passer par des leaders d'opinions, comme les imams par exemple.

La situation épidémiologique est en effet très difficile à Bruxelles. Du 16 au 22 septembre, 10.785 nouveaux cas ont été diagnostiqués en Belgique, dont 22% à Bruxelles. Le taux de positivité y est de 9,5%, ce qui est plus du double de la moyenne belge (4,4%). Sur une semaine, le nombre de cas par province a augmenté de 44% à Bruxelles.

