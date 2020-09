Entre le 23 et le 29 août, il y a eu en moyenne 438 contaminations au nouveau coronavirus par jour en Belgique, soit une baisse de 12% par rapport à la période de référence des sept jours précédents, selon les chiffres actualisés mercredi matin par l'Institut de Santé publique Sciensano.

Entre le 23 et le 29 août, il y a eu en moyenne 438 contaminations au nouveau coronavirus par jour en Belgique, soit une baisse de 12% par rapport à la période de référence des sept jours précédents, selon les chiffres actualisés mercredi matin par l'Institut de Santé publique Sciensano.

Sciensano fait également part d'une moyenne de 15,1 hospitalisations (-42%) et 4 décès (-37%) par jour par rapport à la semaine précédente. Le nombre de contaminations depuis le début de l'épidémie en Belgique s'élève désormais à 85.487 et 9.897 personnes ont perdu la vie des suites du virus.

Entre le 23 et le 29 août, il y a eu en moyenne 438 contaminations au nouveau coronavirus par jour en Belgique, soit une baisse de 12% par rapport à la période de référence des sept jours précédents, selon les chiffres actualisés mercredi matin par l'Institut de Santé publique Sciensano.Sciensano fait également part d'une moyenne de 15,1 hospitalisations (-42%) et 4 décès (-37%) par jour par rapport à la semaine précédente. Le nombre de contaminations depuis le début de l'épidémie en Belgique s'élève désormais à 85.487 et 9.897 personnes ont perdu la vie des suites du virus.