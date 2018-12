Nouvelle coalition gouvernementale: le vote du budget sera un moment de vérité

Approuvé en commission de la Chambre par la coalition suédoise avant que la N-VA ne quitte le gouvernement, le budget fédéral 2019 sera soumis en plénière jeudi prochain, porté par la coalition Michel II. Largement minoritaire au parlement, cette dernière guette un soutien de son ex-partenaire la N-VA. Mais mercredi soir, l'opposition parlementaire a fait voter, avec le soutien de la N-VA, une motion initiée par le PS et demandant au chef du gouvernement de présenter avant mardi un programme politique et de solliciter la confiance, mettant ainsi un lourde hypothèque sur le vote du budget jeudi. Le président du MR Olivier Chastel a dénoncé l'existence d'une alliance objective entre le PS et la N-VA.

"Je souhaite qu'on ne soit pas pris en otage par des petits jeux politiciens, par de nouvelles alliances qui semblent recréer ces mêmes alliances qui avaient généré 541 jours de crise" en 2010-2011, a affirmé M. Michel à son arrivée au Conseil européen. "J'espère qu'ils ne veulent pas créer un nouveau record du monde d'instabilité politique et de chaos, dont la facture sera renvoyée à nos concitoyens", a-t-il ajouté. Charles Michel souhaite des coopérations avec le parlement sur "des points essentiels" comme le pouvoir d'achat, les conséquences du Brexit "qui met potentiellement en danger 70.000 emplois en Belgique", le budget européen pour lequel la Belgique plaidera un soutien de l'UE pour les pays les plus affectés par le Brexit, etc., a-t-il énuméré. "Certains sont prêts à mettre tout cela à la poubelle pour des petits jeux politiciens, il y aura un moment de vérité dans les jours et semaines qui viennent".