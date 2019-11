analyse

"Nous payons toujours les conséquences financières des opérations 'd'embellissement' du gouvernement Verhofstadt"

Ewald Pironet Ewald Pironet est rédacteur du Knack.

À l'heure où il faut former un gouvernement fédéral, on entend des envolées lyriques sur le gouvernement violet-vert qui a été au pouvoir de 1999 à 2003. Cependant, on paie l'addition encore aujourd'hui.

Guy Verhofstadt en 2007 © Belga

En quête d'un nouveau gouvernement fédéral, l'informateur et président du PS Paul Magnette est clair : sa préférence va à une coalition PS, sp.a, MR, Open VLD, Ecolo et Groen. À l'Open VLD, le bourgmestre de Gand, Mathias De Clerq, est également partisan: "Violet-vert: pas par nécessité, mais par conviction", a-t-il écrit dans une opinion parue dans le quotidien De Standaard. "Nous avons vu entre 1999 et 2003 que le violet-vert peut parfaitement fonctionner", et De Clercq a également fait l'éloge des réalisations socio-économiques. Son gardien spirituel, le penseur libéral Dirk Verhofstadt, tweetait en même temps : "Il est temps d'adopter une discipline budgétaire". Tout cela à un moment où nous ressentons de plus en plus les conséquences financières désastreuses du gouvernement violet-vert dirigé par Guy Verhofstadt (Open VLD).

