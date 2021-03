L'infectiologue revient dans une carte blache sur la polémique qu'elle a déclenchée en déclarant que se plaindre sans cesse de la crise sanitaire et des mesures qui l'accompagnent n'allait pas aider à se sentir mieux.

Vlieghe avait lancé un appel dimanche dans De Zevende Dag sur la VRT pour "pleurnicher moins". Cette déclaration a fait beaucoup de bruit. Dans une carte blanche publiée mardi, Mme Vlieghe dit avoir reçu "les réactions les plus diverses", "des insultes les plus dégoûtantes au soutien sans réserve".

"J'aurais peut-être dû choisir mes mots différemment, pour que ce que je voulais dire et ne pas dire soit plus clair" , dit-elle dans une carte blanche. Mme Vlieghe souligne que sa déclaration n'était en aucun cas destinée aux personnes qui traversent actuellement une période difficile en raison de la crise parce qu'elles ont perdu des proches, par exemple, ou qu'elles ont perdu leur travail ou leurs contacts sociaux. "Si j'ai involontairement blessé des gens par ma déclaration, je tiens à m'en excuser ici et maintenant. Mes paroles ne vous concernaient pas. Le malheur et la profonde tristesse ne disparaissent pas en arrêtant de pleurnicher, mais ont désespérément besoin de toute notre empathie, de notre aide et de notre soutien. "

"Pour moi, les "pleurnicheries" ont trait au flux quotidien et incessant de nouvelles et d'opinions négatives, sur à peu près tous les aspects de l'épidémie et de la gestion de la crise, qui nous submergent depuis des semaines ou des mois maintenant.

"Bien sûr, il faut une réflexion critique, la liberté d'expression est l'une de nos libertés les plus importantes, et se défouler et pester peut faire un bien fou. Mais cette accumulation de messages négatifs s'infiltre dans nos foyers jour après jour et nous fait tous vaciller, les plus vulnérables en premier. Ce courant de négativité nous prive de la résilience dont nous avons désespérément besoin pour nous maintenir, ainsi que les autres, dans la bonne direction. Le filtre négatif à travers lequel nous regardons de plus en plus les choses nous empêche également de voir ce que nous avons besoin de voir."

Espoir

"En un an, d'énormes progrès ont été réalisés dans la compréhension et le traitement de ce virus. En moins d'un an, plusieurs vaccins très efficaces ont été mis au point, qui réduisent déjà considérablement la mortalité dans les établissements de soins.

Donc, allons de l'avant. L'ancienne vie reviendra. Comment et quand exactement, je ne peux pas vous le dire. Nous devrons le découvrir étape par étape dans les semaines et les mois à venir. Mais je peux vous dire que nous travaillons dur avec de nombreuses personnes, dans tous les domaines, pour y arriver.

